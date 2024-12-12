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Селена Гомес выйдет замуж

Продюсер Бенни Бланко сделал предложение Селене Гомес

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selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Селена Гомес объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о помолвке.

Гомес опубликовала кадры, как ее возлюбленный, продюсер Бенни Бланко, делает ей предложение. Артистка также поделилась снимками обручального кольца.

«Навсегда начинается сейчас», — подписала публикации исполнительница.

В декабре Селена Гомес объявила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица показала фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. Журналисты Page Six сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough.

В августе возникли слухи о помолвке Селены Гомес с Бени Бланко. Певица выложила фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца. А после журналисты заметили, что Селена Гомес в TikTok подписалась на свадебное агентство CMG Weddings & Events.

Ранее продюсер Росснер предложил сняться Питту и Джоли в одном фильме за $60 млн.

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