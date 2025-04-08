В Пензенской области сбили два беспилотника

Мельниченко сообщил об уничтожении двух дронов в Пензенской области

Над территорией Пензенской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Около 21:00 мск силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА», — отметил он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава региона.

5 апреля Мельниченко заявил, что в районе Сердобска уже был сбит беспилотник. Среди мирного населения никто не пострадал, на земле также не зафиксировали разрушений, отметил он.

В конце марта сообщалось, что ВСУ начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.