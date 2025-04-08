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Сын Трампа раскритиковал Киев из-за новой информации о покушении на отца

Трамп-младший: Киев замалчивал попытку напавшего на Дональда Трампа купить РПГ
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Киев замалчивал факт того, что американец Райан Уэсли Раут пытался приобрести на Украине противотанковый гранатомет незадолго до покушения на Дональда Трампа, заявил на своей странице в соцсети X сын действующего президента США Дональд Трамп — младший.

«Тот факт, что они [украинцы], судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие <...>, похоже, куда более крупная проблема. Интересно, почему?» — высказался сын политика.

8 апреля издание Newsweek сообщило, что 58-летний подозреваемый в покушении на Трампа-старшего Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. Он общался по мессенджеру с человеком с Украины и запросил оружие, говорится в публикации. В том же сообщении обвиняемый также подчеркнул, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

15 сентября 2024 года во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Раут направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Ранее Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией.

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