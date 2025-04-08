Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине

Политик Филиппо указал на попытку Зеленского втянуть Китай в конфликт на Украине
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается раздуть конфликт и втянуть в него Китай, заявляя о якобы пленении двух граждан КНР в Донбассе. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

По мнению политика, Зеленский пытается использовать напряженность между Вашингтоном и Пекином. Филиппо назвал «грубой и опасной провокацией с целью глобализации конфликта» слова президента Украины.

По его словам, такое развитие событий в разгар напряженности между США и Китаем на фоне торговой войны не может быть случайностью.

До этого Владимир Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая.

Сибига решительно осудил якобы вовлечение граждан Китая в конфликт на Украине.

Ранее главком НАТО назвал главные преимущества России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами