Украинский лидер Владимир Зеленский пытается раздуть конфликт и втянуть в него Китай, заявляя о якобы пленении двух граждан КНР в Донбассе. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

По мнению политика, Зеленский пытается использовать напряженность между Вашингтоном и Пекином. Филиппо назвал «грубой и опасной провокацией с целью глобализации конфликта» слова президента Украины.

По его словам, такое развитие событий в разгар напряженности между США и Китаем на фоне торговой войны не может быть случайностью.

До этого Владимир Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая.

Сибига решительно осудил якобы вовлечение граждан Китая в конфликт на Украине.

Ранее главком НАТО назвал главные преимущества России.