ПВО уничтожила 10 беспилотников ВСУ над территорией страны

Российские системы ПВО в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ и морской зоной. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 19:20 до 21:15 мск были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника в Воронежской области, два — в Пензенской, и еще два — над самим Крымом.

До этого сообщалось, что с 17:15 до 19:15 мск российские системы противовоздушной обороны сбили семь дронов ВСУ над территорией РФ. Три дрона уничтожили в Воронежской области, два — в Белгородской, а еще два — над Черным морем неподалеку от Крыма.

Также сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по пожарной части в Новой Каховке Херсонской области. В результате атаки были повреждены кровля и окна депо, а также пострадал 27-летний помощник начальника караула пожарно-спасательной части №10.

Ранее стало известно, что российские военные получили первую партию грузовых дронов «Хозяйка».