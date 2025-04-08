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В Белом доме раскрыли, какими будут переговоры США и Ирана

Белый дом: переговоры США и Ирана 12 апреля будут прямыми
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Emily Elconin/Reuters

Переговоры США и Ирана по возобновлению ядерной сделки в Омане 12 апреля будут прямыми. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Будут прямые переговоры», — отметила она.

Левитт подчеркнула, что не станет «забегать вперед президента относительно деталей».

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

8 апреля глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Тегеран выбрал переговоры с США через посредников. Он уточнил, что делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров 12 апреля.

Британская газета Daily Express писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. Издание подчеркнуло, что пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

Ранее в МИД Ирана ответили на угрозы со стороны США.

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