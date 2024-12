Natan подвел итоги года: «Роль главного злодея сыграл я»

Певец Natan (Натан Миров) подвел в Telegram-канале итоги года и поделился впечатлениями от съемок в проекте «Звезды в джунглях».

«В каждой истории есть свой злодей, в этом году роль главного злодея сыграл я», — поделился артист.

Natan заявил, что съемки в проекте стали для него отличным опытом. Он благодарен судьбе за все происходящее, «несмотря на все». Он поблагодарил поклонников, хейтеров и тех, кто ему помог делом и советом в ошибках, а также «направлял в правильное русло».

Миров поздравил с наступающим Новым годом.

«Совсем скоро год сменится новым, и это будет значит только одно: Show must go on («Шоу должно продолжаться» — перевод с английского, название песни группы Queen. — «Газета.Ru»)», — заявил певец.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее Жигалова заявила, что Natan пел ей песни на проекте «Звезды в джунглях».