Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится зимняя погода

Вильфанд: зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе. Об этом сообщил «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в течение всей недели будет соответствовать концу февраля — началу марта. Температура воздуха почти на 2,5 месяца по «климатическим рельсам» откатилась назад», — сказал Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в ночь на среду, четверг и пятницу ночные температуры в столице будут понижаться до «приличных морозов» — похолодает до -7℃, в Московской области — до -9℃.

С четверга дневные температуры в московском регионе станут положительными и будут находиться в пределах +1...+3℃.

Научный руководитель Гидрометцентра также подчеркнул, что в течение недели продолжится выпадение осадков, включая снег. Выпавший снег сохранится до конца недели.

По предварительным расчетам, добавил Вильфанд, воздух прогреется до +10℃ к 15 апреля.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что следующие заморозки придут в Москву не раньше 5 мая. Он отметил, что они могут возникать в столице до начала июня.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончатся снегопады.