Суд арестовал активы бывших владельцев российских активов британской Raven Russia

В Москве арбитражный суд наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов крупнейшего владельца складов в стране Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В феврале арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Raven Russia, после чего 16 складских комплексов компании перешли под контроль Росимущества. В компании назвали решение суда незаконным и пообещали обжаловать его.

Новый иск к руководителям и компаниям Raven Russia поступил в суд 31 марта. Ответчиками в нем, кроме Богородова и Шувалова, указаны восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск заявлен «о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии».

Для обеспечения нового иска суд наложил арест на все движимое имущество, в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, недвижимое имущество, а также на доли в уставных капиталах юридических лиц Богородова и Шувалова.

Кроме того, под арест попали все доли в уставном капитале ООО «Первомайская заря» и движимое имущество, а также имущество компании Dorfin Holdings Limited.

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