Российским дачникам напомнили о налоговых требованиях в 2025 году

Владельцы дач, садовых участков и загородных домов в 2025 году, как и прежде, платят два основных налога: на землю и на имущество. Платежи обязательны для всех собственников, независимо от того, используется ли участок или «просто стоит», рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Шумейко, налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры».

«Земельный налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости участка и ставки, установленной муниципалитетом. Она варьируется от 0,3% до 1,5%. Итоговая сумма налога определяется как произведение кадастровой стоимости на ставку. (Сумма налога — это кадастровая стоимость × ставка). Проверить данные можно на сайте Росреестра. Участки в долевой собственности, например, в СНТ облагаются налогом пропорционально доле каждого владельца», — объяснил он.

Налог на имущество распространяется на все капитальные строения, это могут были дом, баня, гараж и другие сооружения с фундаментом, если они зарегистрированы в Росреестре. В большинстве случаев ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Но если строение не оформлено официально, налог пока не начисляется до момента, когда его обнаружит налоговая служба. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря каждого года за предыдущий отчетный период.

«Некоторые категории граждан могут рассчитывать на федеральные льготы. Пенсионеры, инвалиды I–II групп, многодетные семьи, ветераны и участники боевых действий освобождаются от уплаты земельного налога на 6 соток одного участка. Если площадь превышает этот размер, налог начисляется только на оставшуюся часть. Для объектов недвижимости предусмотрен налоговый вычет — 50 м² вычитаются из общей площади строения, уменьшая налогооблагаемую базу. Чтобы получить льготу, необходимо подать заявление в налоговую и указать объект, к которому она будет применяться. Если этого не сделать, налоговая выберет сама самостоятельно, что не всегда выгодно», — подчеркнул эксперт.

Вернуть часть налога можно при покупке недвижимости. Если участок приобретен с жилым домом или если дом построили, можно получить имущественный налоговый вычет до 260 000 рублей.Он рассчитывается как 13% от суммы, не превышающей 2 млн рублей. Однако воспользоваться им смогут только те, кто официально платит НДФЛ, а сам дом должен быть признан пригодным для проживания.

«При продаже участка важно учитывать срок владения. Если он составляет менее 3 или 5 лет (в зависимости от ситуации), придется заплатить налог с продажи — 13% от суммы сделки. Исключение делается только в случае передачи недвижимости близким родственникам по договору дарения. Своевременная уплата налогов и подача заявлений на льготы помогут избежать неожиданных уведомлений от налоговой и сделать дачный сезон спокойным», — резюмировал эксперт.

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