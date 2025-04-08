Коллекцию орденов и наград изъяли у россиянина из-за экстремистской символики

На Камчатке коллекционера привлекли к ответственности за фото нацистских орденов

Жителя Камчатского края привлекли к административной ответственности из-за фотографий его коллекции орденов и наград Германской империи и нацистской Германии. Об этом сообщило ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что 52-летний мужчина в группе на 150 участников в одном из мессенджеров опубликовал фотографии соответствующих наград.

В МВД заявили, что своими действиями он допустил публичную демонстрацию экстремистской символики. В итоге в его отношении составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Решением суда мужчина был привлечен к установленной законом административной ответственности.

В ходе осмотра квартиры подозреваемого оперативники изъяли у него коллекцию с этой символикой, а также более тысячи патронов и предметы, схожие с автоматическим оружием.

В настоящее время ожидается заключение баллистической экспертизы, добавили в министерстве.

На прошлой неделе россиянка получила штраф за распространение нацистской символики из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным в военной форме Третьего рейха.

Ранее россиянин пытался продать государственные награды прадедушки времен СССР.