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Финансист назвал кризисом ситуацию на фондовых рынках

Финансист Селезнев: ситуация на фондовых рынках — торгово-экономический кризис
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StockPhotoDirectors/Shutterstock/FOTODOM

Сложившуюся ситуацию на фондовых рынках в мире можно назвать торгово-экономическим кризисом, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«В перспективе этот кризис, если затянется, может также привести к мировой рецессии, стагнации или стагфляции, то есть полномасштабному экономическому кризису. Если история с пошлинами затянется, я бы также поставил на то, что мы увидим политический кризис в США с досрочной сменой правящей команды. Насколько тяжелым будет кризис, зависит от того, как быстро Трамп отменит пошлины. Можно предположить, что вся затея с тарифами создана исключительно для того, чтобы напугать другие страны и выбить уступки от торговых партнеров, как это уже делалось в 2018 году», — пояснил Селезнев.

Он рекомендовал покупать снизившиеся в цене акции, золото, облигации и зарубежную валюту. В то же время финансист не советует «сберегать деньги» в квартирах, машинах, электронике. По его словам, нужно рассмотреть крупные покупки только в случае, если их цена привязана к иностранной валюте, потому что при долларе по 100 рублей стоимость запланированных приобретений увеличится на 15%.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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