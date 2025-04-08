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В Хабаровском крае мать выбросила грудного ребенка на мороз

Мать выкинула шестимесячную дочь в сугроб в Хабаровском крае
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Telegram-канал «Amur Mash»

В поселке Горный Солнечного района Хабаровского края мать оставила свою шестимесячную дочь на морозе. Благодаря случайным прохожим малышка чудом осталась жива, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Девочка была изъята из семьи и передана на попечение другой женщины, в то время как ее старший двухлетний брат остался под опекой матери, злоупотребляющей алкоголем и ведущей асоциальный образ жизни. Ситуация усугубляется тем, что участковый инспектор по делам несовершеннолетних, проживающий рядом с Надеждой, по словам местных жителей, не предпринимает никаких мер.

Соседи нерадивой матери рассказали, что после получения очередного пособия в начале апреля 2025 года Надежда ушла в очередной запой, в связи с чем судьба ее сына вызывает серьезную тревогу.

Волонтеры из сообщества «Добро», ранее оказывавшие материальную помощь семье, обратились за помощью к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину и к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

В январе сообщалось, что в Турции спасли ребенка, которого 15-летняя девочка родила в туалете Управления земельного кадастра. Инцидент произошел в Балыкесире. В туалете учреждения посетитель обнаружил новорожденного мальчика и сразу же рассказал уборщице. Персонал достал ребенка и обратился в полицию.

Ранее в якутской школе-интернате педагог выкинул ребенка-инвалида из класса.

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