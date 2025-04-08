Маск уговаривал Трампа пересмотреть новые пошлины

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть введенные тарифы на импорт из ряда стран. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

По данным издания, обращение последовало после серии резких заявлений Маска в социальных сетях, где он критиковал советника Трампа по торговле Питера Наварро и его политику в сфере пошлин.

Несмотря на вмешательство Маска, Трамп ужесточил позицию и пригрозил ввести новые 50-процентные тарифы на импорт из Китая.

2 апреля президент США уже ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составляет 10% для всех товаров, однако для отдельных стран она выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай установил 34-процентные пошлины на американскую продукцию. В МИД Китая заявили, что действия Вашингтона являются «типичной односторонней и протекционистской травлей».

Ранее ученые обнаружили математическую ошибку в формуле пошлин Трампа.