Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск уговаривал Трампа пересмотреть новые пошлины

WP: Маск призывал Трампа пересмотреть введенные на импорт пошлины
close
Nathan Howard/Reuters

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть введенные тарифы на импорт из ряда стран. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

По данным издания, обращение последовало после серии резких заявлений Маска в социальных сетях, где он критиковал советника Трампа по торговле Питера Наварро и его политику в сфере пошлин.

Несмотря на вмешательство Маска, Трамп ужесточил позицию и пригрозил ввести новые 50-процентные тарифы на импорт из Китая.

2 апреля президент США уже ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составляет 10% для всех товаров, однако для отдельных стран она выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай установил 34-процентные пошлины на американскую продукцию. В МИД Китая заявили, что действия Вашингтона являются «типичной односторонней и протекционистской травлей».

Ранее ученые обнаружили математическую ошибку в формуле пошлин Трампа.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами