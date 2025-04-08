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В ФРГ журналиста осудили за сатирический фотомонтаж

Суд в ФРГ вынес приговор журналисту Бендельсу за мем в отношении министра
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commons.wikimedia.org

Впервые в истории ФРГ журналист получил уголовное наказание за «клевету в отношении политиков». Об этом сообщает интернет-газета Deutschland-Kurier.

Окружной суд Бамберга приговорил главного редактора Deutschland-Kurier Давида Бендельса к лишению свободы на семь месяцев за публикацию сатирического фотомонтажа с министром внутренних дел страны Нэнси Фезер, которая держит в руках плакат «Я ненавижу свободу слова».

Журналист опубликовал этот фотомонтаж на странице издания в социальной сети в феврале прошлого года.

Суд посчитал, что имело место «клевета в отношении лиц, участвующих в политической жизни». Поскольку у Бендельса ранее не было судимостей, приговор был вынесен условно. Кроме того, журналиста обязали принести министру письменные извинения.

По мнению независимых наблюдателей, приговор является политически мотивированным. Он предназначен для запугивания критически настроенных журналистов и запрета неприятных политикам высказываний.

В свою очередь Бендельс заявил, что не примет вынесенный вердикт и будет защищаться всеми законными способами. Журналист подчеркнул, что он и Deutschland-Kurier продолжат справедливую и необходимую борьбу за свободу прессы и свободу выражения мнений.

Приговор пока не вступил в законную силу. Бендельс намерен подать апелляцию.

5 апреля сообщалось, что журналистку «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Лилию Яппарову признали виновной в совершении административного правонарушения.

Ранее суд приговорил к 8,5 года журналиста за дискредитацию российской армии.

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