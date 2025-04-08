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Националист Королев снова предстанет перед судом

Националист Королев предстанет перед судом по делу о терроризме
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Depositphotos

Следствие по уголовному делу в отношении Николая Королева (внесен в российский федеральный список террористов и экстремистов), приговоренного к пожизненному заключению, его супруги, бывшего заместителя начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Алексея Белкова, а также Марка Филиппова (также включенного в список террористов и экстремистов) и Артема Цеппа завершено. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из материалов дела, судебное разбирательство пройдет во Втором Западном окружном военном суде.

Все пятеро обвиняемых содержатся под стражей и предстанут перед судом по обвинению в совершении серии тяжких преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом. Им инкриминируются организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), публичное оправдание терроризма в сети интернет (ст. 205.2 УК РФ), публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти или вражды в сети интернет (ст. 282 УК РФ). Квалификация деяний каждого из фигурантов будет определяться степенью их участия в преступлениях.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В марте министерство внутренних дел России переобъявило в розыск националиста Владимира Белова (настоящая фамилия Поткин. — прим. ред.) по уголовному делу. 24 августа 2016 года суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы по обвинению в махинациях с деньгами БТА-банка и создании экстремистского сообщества. В 2018 году ему смягчили наказание и отпустили на свободу.

Ранее суд признал законным приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Москве.

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