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Череватый о Natan и Жигаловой: «Чувствую энергию разврата»

Журналистка Жигалова заявила, что Natan пел ей песни на проекте «Звезды в джунглях»
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый заявил в шоу «Алена, блин!», что почувствовал «энергию разврата» между певцом Natan (Натан Миров) и журналисткой Аленой Жигаловой.

Череватый предположил, что между артистом и журналисткой произошло «что-то грязное». Жигалова ответила, что, «к сожалению», нет. Она заявила, что на проекте «Звезды в джунглях» не на кого было положить глаз. Череватый признался, что не верит журналистке.

«Хорошо. Мы с ним сидели на берегу, он мне пел песню. Мы выпили немножко. И я ушла спать. А он тоже ушел спать, с Лерчеком», — подытожила Жигалова.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее Жанна Агузарова приостановила выступления в России.

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