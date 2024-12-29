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Мария Погребняк выставила на продажу машину за 5 млн рублей

Автоэксперт Посеницкая заявила, что Погребняк продает машину за 5 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Автоэкспертка Мария Посеницкая заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что модель и блогерша Мария Погребняк продает машину за 5 миллионов рублей.

Погребняк выставила на продажу Mercedes-Benz G-класса. По словам Посеницкой, машина модели 2012–2015 года выпуска. Автоэкспертка уверила, что таким автомобилям возраст не помеха. Она оценила «Гелендваген» в 5 миллионов рублей.

«Но цена может колебаться в зависимости от комплектации и пробега», — заявила Посеницкая.

8 ноября SHOT сообщил, что ФНС якобы заблокировала счета бизнеса Погребняк из-за долгов.

По данным канала, налоговики заинтересовались ООО «ЦНТСК», которое Погребняк открыла в 2023 году вместе с двумя бизнес-партнерами. Каждый из них владеет 33,3% акций. Фирма занимается пиаром: комплексной пиар-поддержкой, поддержанием репутации.

10 ноября Погребняк уверила, что не имеет задолженностей перед Федеральной налоговой службой, а с ее счетами все в порядке. По словам модели, ее счет блокировали на пару дней в связи со сменой фамилии после вступления в брак.

Ранее Мария Погребняк потратила больше 3 млн рублей на пластику.

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