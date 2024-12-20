Мария Погребняк потратила больше 3 млн рублей на пластику

Общая стоимость пластических операций блогерши Марии Погребняк составила 3 млн 460 тыс. рублей. Об этом заявил хирург Денис Агапов Telegram-каналу «Звездач».

По оценке эксперта, Погребняк сделала себе ремоделирование кончика носа, скорректировала лицо и губы с помощью филеров, а также изменила форму подбровья и верхнего века.

«Марии выполнили эндоскопическое ушивание диастаза прямых мышц живота и репротезирование молочных желез — это регулярно выполняемые процедуры после беременности и родов», — также отметил Агапов.

2 декабря Мария Погребняк сообщила, что сделала пластику у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Она объясняла, что торопилась с операцией из-за отпуска с семьей на Маврикии в январе 2025 года. По словам знаменитости, она хочет к этому времени выглядеть идеально.

Позднее мать блогерши Лариса отреагировала на изменения дочери фразой: «Ну что ж сказать, чтоб тебя не обидеть-то...»

Родительница отметила, что у Погребняк после операции «увеличилось все». По мнению матери, у блогерши появились синяки под глазами после операции, она стала «бледненькая и слабенькая».

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