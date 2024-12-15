Большой театр покажет 15 представлений балета «Щелкунчик» с 3 по 12 января. Об этом сообщили на официальном сайте ГАБТа.

Зрители могут посетить как утренний, так и вечерний сеанс. Известно, что с 17 по 31 декабря также состоятся 18 представлений.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчика» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Стартовая цена пары билетов на впервые устраиваемом театром аукционе составляет 100 тысяч рублей. Победителю аукциона, готовому заплатить 400 тысяч рублей, достанутся места в первом ряду партера на левой стороне.

Балерина Анастасия Волочкова обвинила Большой театр в спекуляции. По мнению танцовщицы, представители Большого театра выкупают билеты на «Щелкунчик» и перепродают их за «бешеные деньги». Танцовщица назвала беспределом и безумием всё, что происходит в театре.

Ранее владельцам Пушкинской карты назвали условия покупки билетов на «Щелкунчик».