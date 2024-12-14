Владельцам Пушкинской карты назвали условия покупки билетов на «Щелкунчик»

Владельцам Пушкинской карты назвал условия покупки билетов на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Информация об этом появилась в Telegram-канале учреждения культуры.

Стоимость одного билета по программе составит 5 тысяч рублей.

Билеты по программе «Пушкинская карта» на представления балета «Щелкунчик», которые пройдут с 17 по 31 декабря, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 по московскому времени.

Для покупки электронного билета нужно будет заранее создать на сайте театра личный кабинет.

Билет можно приобрести только для себя, покупка по Пушкинской карте другому лицу не допускается.

Накануне стоимость комплекта из четырех билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре, который пройдет 28 декабря в 19:00, составила 1,255 млн рублей. Соответствующие данные были зафиксированы в ходе аукциона.

Ранее критик объяснил, зачем нужен аукцион билетов в Большой театр.