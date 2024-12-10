Ставка за два билета на «Щелкунчик» в Большом достигла 400 тысяч рублей

Максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Стартовая цена пары билетов на впервые устраиваемом театром аукционе составляет 100 тысяч рублей. Победителю аукциона, готовому заплатить 400 тысяч рублей, достанутся места в первом ряду партера на левой стороне.

Всего до конца 2024 года Большой театр покажет балет «Щелкунчик» 18 раз.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

5 декабря ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский объяснил необходимость аукциона билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре. По его словам, сейчас люди являются заложниками рынка, и если учреждение откажется от аукциона, деньги пойдут в карманы спекулянтов.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла покупку билетов в Большой театр за 5 млн рублей.