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Волочкова заявила, что спекулянты билетов благороднее Большого театра

Балерина Волочкова назвала перепродажу билетов на «Щелкунчика» безумием и беспределом

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с изданием «Абзац» обвинила Большой театр в спекуляции.

По мнению Волочковой, представители Большого театра выкупают билеты на «Щелкунчик» и перепродают их за «бешеные деньги». Танцовщица назвала беспределом и безумием все, что происходит в театре.

«Раньше были спекулянты, которые сбывали билеты возле здания, и это было более благородно. А сейчас руководство открыло общество ООО «Черный билет», которое продает билеты от 60 тысяч рублей», — возмутилась балерина.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Стартовая цена пары билетов на впервые устраиваемом театром аукционе составляет 100 тысяч рублей. Победителю аукциона, готовому заплатить 400 тысяч рублей, достанутся места в первом ряду партера на левой стороне.

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