Участница «Топ-модели по-американски» обвинила Канье Уэста в сексуальном насилии

Экс-участница реалити-шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн подала в суд на американского рэпера Канье Уэста, который якобы совершил в отношении нее сексуальное насилие. Об этом пишет The Rolling Stone со ссылкой на иск.

Согласно документу, в 2010 году на съемках клипа In for the Kill британского музыкального дуэта La Roux в нью-йоркском отеле «Челси» Уэст потребовал, чтобы ему «дали азиатку». Во время съемок, по утверждению Эн, певец начал душить ее, затем засунул ей пальцы в рот и начал имитировать «принудительный оральный секс». При этом он называл происходящее искусством, а себя Пикассо. Хотя модель ненадолго лишилась чувств, никто не остановил рэпера и не пришел ей на помощь.

В статье отмечается, что иск Эн подан и против компании Universal Music Group, которая организовала эпизодическое появление музыканта в клипе, а потом не провела расследование произошедшего и не приняла меры.

Другой знаменитый рэпер, продюсер, основатель собственной телесети и трехкратный лауреат «Грэмми» Пи Дидди уже находится за решеткой по серьезным обвинениям. Музыканту инкриминируют сговор с целью рэкета, секс-торговлю и перевозку людей для их занятий проституцией. За первые два преступления в США могут дать пожизненное, за третье — до 10 лет лишения свободы. В обвинительном заключении говорится, что рэпер «применял насилие и угрозы, а также принуждал женщин и свое окружение к удовлетворению своих сексуальных желаний, защите собственной репутации и сокрытию деяний». И все это — как минимум с 2008 года. Комбса арестовали 16 сентября в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. В заявлении для прессы адвокат рэпера Марк Антифило тогда заявил, что разочарован «несправедливым преследованием господина Комбса со стороны прокуратуры США».

