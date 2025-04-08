Фигурист Энберт назвал Сашу Стоуна настоящим спортсменом

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», что воспринимает блогера Сашу Стоуна как профессионального спортсмена.

Энберт и Стоун вместе снимались в спортивном шоу «Титаны» на ТНТ. Ранее Стоун профессионально занимался единоборствами.

«В «Титанах» все участники для меня были спортсменами. Мне сложно определить, кто из них артист. Например, я выступаю в ледовых шоу, но все равно остаюсь спортсменом и фигуристом. То же самое можно сказать о Саше Стоуне: он, безусловно, артист шоу-бизнеса, но также продолжает оставаться спортсменом», — сказал Энберт.

Фигурист отметил, что на съемках проекта «Титаны» не было никакого разделения на профессиональных атлетов и звезд шоу-бизнеса. Все участники воспринимали друг друга как спортсменов в первую очередь.

«Я не задумывался о том, кто больше в шоу-бизнесе и кто больше в соревнованиях, либо кто работает в ледовых шоу или в каких-то других областях. Это было скорее спортивное событие, и все мы удивляли друг друга как спортсмены», — отметил Энберт.

Фигурист дошел до шестого выпуска проекта.

В рамках шоу «Титаны» 111 сильнейших атлетов России, отобранных искусственным интеллектом из различных видов спорта, борются за титул лучшего и денежный приз в размере 10 млн рублей. Количество участников сокращается с каждым выпуском.

Ранее Энберт заявил, что Валя Карнавал раскрылась как драматическая актриса.