В Коми рыбаки и ребенок ушли под лед на снегоходе

В Коми трое мужчин и ребенок провалились под лед по пути на рыбалку

В Республике Коми четыре человека не выжили после поездки на рыбалку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, местные жители и мальчик 2013-го года рождения отправились рыбачить на озеро Екишавад, к нему они решили добраться с помощью ледохода.

Когда средство передвижения находилось на реке Северная Кельтма, рыбаки попали в полынью и ушли под воду, спасти их не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«По уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Ленинградской области мужчина провалился под воду на реке Свирь. Местный житель отправился на рыбалку с другом, но, когда он возвращался к лодке, лед под ним треснул. Второй мужчина попытался спасти друга, но сделать это не удалось.

Ранее в Приморье на видео попало, как пенсионер выбирался из уходящего под лед авто.