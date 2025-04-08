На видео попал автобус, который толкал Honda перед собой несколько кварталов

В США автобус как бульдозер протащил Honda вдоль улицы и попал на видео

В Филадельфии (США) автобус несколько кварталов толкал по улице кроссовер Honda, развернутый поперек проезжей части. Об этом сообщает The Drive.

Инцидент произошел на бульваре Рузвельта. Очевидцы сняли на видео, как автобус транспортной компании SEPTA толкает перед собой кроссовер Honda CR-V. Двигаясь по оживленной магистрали, автобус с легковой машиной проехал перекресток, не столкнувшись с другими машинами. Перед автобусом в этот момент загорелся зеленый сигнал на светофоре, а другие водители его пропустили.

Городское управление общественного транспорта проводит расследование инцидента. Представитель транспортной компании заявил журналистам, что водитель автобуса случайно нажал на педаль газа вместо тормоза.

Пятеро пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир Honda получили в ДТП легкие травмы.

Ранее в Северной Осетии воры угнали Volkswagen в Ингушетию за 4 минуты.