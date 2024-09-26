Все о жутких секс-вечеринках Пи Дидди — звезды рэпа, которому грозит пожизненное

Музыкант и продюсер Пи Дидди уже неделю находится под арестом по обвинениям, среди которых рэкет и секс-торговля. Выяснилось, что рэпер годами устраивал жестокие оргии, где людей накачивали наркотиками. «Газета.Ru» рассказывает о страшных «вечеринках» звезды хип-хопа — и о том, что ему за все это грозит.

Знаменитый рэпер, продюсер, основатель собственной телесети и трехкратный лауреат «Грэмми» Пи Дидди (Шон Комбc) находится за решеткой по очень серьезным обвинениям. Музыканту инкриминируют сговор с целью рэкета, секс-торговлю и перевозку людей для их занятий проституцией. За первые два преступления в США могут дать пожизненное, за третье — до 10 лет лишения свободы. В обвинительном заключении говорится, что рэпер «применял насилие и угрозы, а также принуждал женщин и свое окружение к удовлетворению своих сексуальных желаний, защите собственной репутацию и сокрытию деяний». И все это — как минимум с 2008 года.

Комбса арестовали 16 сентября в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. В заявлении для прессы адвокат рэпера Марк Аньифило тогда заявил, что разочарован «несправедливым преследованием господина Комбса со стороны прокуратуры США».

«Дидди не идеальный человек, но он не преступник», — сказал представитель защиты.

Он добавил, что музыкант сотрудничал со следствием и даже добровольно переехал в Нью-Йорк за неделю до ареста в связи с обвинениями.

«Пожалуйста, не торопитесь судить, пока не будете располагать всеми фактами. Эти факты касаются невинного человека, которому нечего скрывать, и он с нетерпением ждет возможности обелить свое имя в суде», — заключил адвокат.

Слушания по делу Комбса назначены на 9 октября. В освобождении под залог в размере $50 млн ему было отказано. Тем временем содержание обвинительного акта заставило публику усомниться в том, что имя влиятельного деятеля музыкальной индустрии будет легко обелить — и что он еще хоть когда-то окажется на свободе. Обвинения связанны с вечеринками Пи Дидди, известными как «Freak-offs» (сленговое название полового акта). Опровергнуть их, согласно СМИ, будет непросто, хотя Марк Аньифило заявил у зала суда 17 сентября, что рэпер намерен «бороться до конца».

«Он невиновен. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подтвердить свою невиновность. Он не боится, не боится обвинений», — сказал юрист.

close Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) Chris Pizzello/Invision/AP

Пи Дидди и его «Freak-оffs»

Согласно 14-страничному обвинительному заключению, 54-летний Пи Дидди использовал своих сотрудников, ресурсы и влияние в музыкальной индустрии для создания «криминального сообщества, члены и соучастники которого были включены в секс-торговлю, принудительные работы, похищение людей, поджог, подкуп и препятствование правосудию». Рэпер вовлекал женщин и секс-работников мужского пола в оргии под названием «Freak-offs», сопровождавшиеся массовым употреблением наркотиков.

В материалах дела упомянуты 16 случаев проведения «Freak-Offs» — они описываются как тщательно выстроенные оргии, которые Комбс организовывал, режиссировал и записывал на видео, мастурбируя в процессе.

По мнению обвинителей, участники оргий, длившихся по несколько дней, накачивались веществами, которые делали их послушными. Комбс же подвергал их физическому и эмоциональному насилию. Если же жертвы рэпера угрожали раскрыть подробности его вечеринок и испортить репутацию, сам Комбс или его помощники прибегали к похищению людей, поджогам, насилию и шантажу.

Текст официального обвинения публикуется без подробностей, однако СМИ сумели узнать, что именно выяснили полицейские и прокуратура.

Само обвинение было сформулировано на основе доказательств, найденных в марте 2024 года при обыске в особняке Комбса в Майами. Там правоохранители обнаружили секс-игрушки, оборудование для связывания и скрытые камеры. Как рассказал изданию The New York Post один из агентов министерства внутренней безопасности США, принимавших участие в обыске, в доме были комнаты, полностью «посвященные сексу» и оборудованные видеокамерами.

«Если вы были на этой секс-вечеринке, вас снимали со всех ракурсов, включая те, о которых вы даже не знали», — сказал источник издания. Он также сравнил Комбса с Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в педофилии и секс-торговле. «Там [были] молодые девочки. Это либо на грани закона, либо на грани незаконности», — отметил агент.

По его словам, девушек принуждали заниматься сексом с мужчинами-проститутками, в то время как Комбс мог наблюдать за процессом и мастурбировать либо из другой комнаты, либо вообще удаленно, по видеосвязи. Он полностью обеспечивал такие «вечеринки» — организовывал трансфер и проживание жертвам, наличие в доме лубрикантов, наркотиков, масел для тела и дополнительного постельного белья. Агент министерства безопасности подчеркнул, что девушки, очевидно, находились на этих мероприятиях не по доброй воле, а некоторые вовсе были без сознания, пока мужчины занимались с ними сексом.

При этом видеозаписи Комбс хранил, чтобы обеспечить себе молчание тех, кто на них запечатлен.

Пи Дидди и обвинения в насилии

Аресту рэпера предшествовала череда обвинений в его адрес — в нападениях, изнасилованиях (в том числе и групповых), избиении. Последней на сегодняшний день обвинительницей стала женщина по имени Талия Грейвс. В иске, поданном 24 сентября, она заявила, что Комбс и его тогдашний охранник Джозеф Шерман изнасиловали ее летом 2001 года в студии рэпера Bad Boy Records в Нью-Йорке.

close Талия Грейвс во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе, 24 сентября 2024 года Chris Pizzello/Invision/AP

По заявлению Грейвс, ей было 25 лет, когда она встречалась с одним из сотрудников звукозаписывающей компании Пи Дидди. Благодаря этому рэперу и его охраннику удалось заманить девушку на студию, где ей дали напиток, от которого она потеряла сознание.

Проснувшись, она обнаружила себя связанной. Грейвс заявила, что изнасилование было записано на видео — и этот видеоролик не раз демонстрировался другим людям. По воспоминанию женщины, когда она очнулась и закричала, Шерман прижал ее лицо «к тому, что выглядело как бильярдный стол».

Многие годы после произошедшего женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства и думала о самоубийстве. «Я рада, что Дидди закрыли, но это временное ощущение облегчения», — заявила она после ареста рэпера.

close Рэпер Пи Дидди и певица Кэсси (Кассандра Вентура), 2016 год Byron Purvis/Global Look Press

Первой, кто обвинил Шона Комбса в насилии, была его бывшая девушка, певица Кэсси (настоящее имя — Кассандра Вентура), которая встречалась с ним с 2007 по 2018 год. 16 ноября 2023-го она подала на него в суд Нью-Йорка — в заявлении говорилось, что рэпер издевался над ней на протяжении 10 лет отношений, а когда она окончательно решила порвать с ним, вломился к ней в дом и изнасиловал. Рэпер категорически отверг эти обвинения, а на следующий день стороны пришли к досудебному соглашению.

Однако вскоре последовало новое обвинение — со стороны женщины по имени Джой Дикерсон-Нил. Она утверждала, что рэпер накачал ее наркотиками и изнасиловал в 1991 году, когда девушка была студенткой Университета Сиракуз. А после показывал ролик своим знакомым. Это обвинение также было отвергнуто — представитель Комбса объяснил, что рассказ женщины якобы не соответствует действительности.

Тогда же, впрочем, еще одна женщина — Лиза Гарднер — заявила, что Комбс изнасиловал ее в возрасте 16 лет. По словам предполагаемой жертвы рэпера, в 1990 или 1991 годах они с подругой встретились с Комбсом и певцом Аароном Холлом на вечеринке компании MCA Records на Манхэттене. После мероприятия ее пригласили в квартиру к Холлу, где принудили к сексу.

В декабре 2023 года другая женщина, которая предпочла сохранить анонимность, заявила, что в возрасте 17 лет — в 2003 году — была изнасилована Комбсом и тогдашним президентом его звукозаписывающей компании Харви Пьерром. Она рассказала, что познакомилась с мужчинами в Детройте, где они убедили ее сесть с ними на частный джет и отправиться в Нью-Йорк. Там Комбс, Пьерр и еще один фигурант накачали девушку наркотиками и по очереди изнасиловали.

В ответ на все обвинения рэпер, теперь почти не вылезающий из судов, постоянно заявлял о невиновности. В декабре 2023 года он написал в соцсетях: «ДОВОЛЬНО. В последние пару недель я сидел и молча смотрел, как люди нападают на меня, разрушая мою репутацию и мое наследие. Против меня были выдвинуты отвратительные обвинения со стороны людей, ищущих легкой наживы. Позвольте мне ясно сказать: я не делал ни одной из этих ужасных вещей, которые мне приписывают. Я буду бороться за свое имя, за свою семью и за правду».