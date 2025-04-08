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Подъем российского флага в Гуево Курской области попал на видео

Военные записали видео с поднятием российского флага в Гуево Курской области

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором военнослужащие страны поднимают флаг страны в селе Гуево Курской области. Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил РФ размахивают триколором из окна местной церкви.

8 апреля российское министерство обороны сообщило об освобождении села Гуево в Курской области. В боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного офицера группировки войск «Север», военнослужащие страны зачистили каждое здание в населенном пункте от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и растяжек. В некоторых домах российские бойцы находили прячущихся гражданских лиц и при необходимости оказывали им помощь. По данным ТАСС, сейчас в Гуево идет эвакуация мирных жителей.

В настоящее время под контролем ВСУ остаются всего два населенных пункта в Курской области. Речь идет о селе Горналь и хуторе Олешня, рассказали в российских силовых структурах.

Ранее в администрации Курской области заявили о приближении полного разгрома украинских формирований.

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