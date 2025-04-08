В Госдуме заявили о возможности освободить от призыва добровольцев из приграничья

Госдума одобрила проект об исполнении решения о призыве в течение года

Добровольцев из Курской и Брянской областей могут освободить от призыва при службе в составе формирований в зоне СВО не менее полугода. Об этом в интервью RTVI заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, на предстоящем заседании планируется рассмотреть ряд поправок, которые затронут данный вопрос.

«Те, кто проходят службу, получают возможность отсрочки от призыва. Кроме того, их не призывают на военные сборы», — заявил он.

Глава комитета добавил, что освобождение добровольцев от службы является правильным и справедливым. Он напомнил, что решение призывной комиссии распространяется на год.

До этого ГД в ходе пленарного заседании приняла во втором и третьем чтениях закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия.

Законопроект предусматривает, что если решение о призыве на срочную военную службу не было исполнено по какой-либо причине в текущую призывную кампанию, то оно будет действительно еще год, а призывник сможет отправиться в армию во время очередного призыва. Согласно документу, для призывников отменили повторное прохождение медосвидетельствования, отбора и комиссии. Регионам предлагают разрешить создавать единые призывные пункты.

Ранее стало известно, что Минобороны создаст мобильные медкомиссии для раненых.