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Премьер Бельгии рассказал, когда Украина получит очередные F-16

Премьер де Вевер: Бельгия передаст ВСУ два F-16 в этом году и еще два в следующем
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна передаст еще два истребителя F-16 Украине в этом году и еще два в следующем. Его слова с пресс-конференции в Киеве приводит «РБК-Украина».

«Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. И здесь, конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 и запасные части поступят в этом году, два самолета поступят в следующем году», — сказал он.

Он заверил, что Бельгия полностью придерживается взятых на себя обещаний и никаких задержек в поставках не будет.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что американские F-16 выполняют в Сумской области функции охотников за российской авиацией. По данным канала, украинская армия пока не применяет истребители для сброса авиабомб, поскольку эту задачу выполняют советские самолеты.

Первые поставки истребителей F-16 были осуществлены в июле 2024 года. Эти самолеты были предоставлены Украине Бельгией, Нидерландами, Данией и Норвегией.

До этого ВСУ показали строй из нескольких F-16.

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