Ирина Дубцова уличила Малиновскую во лжи: «Я охренела»

Певица Ирина Дубцова возмутилась в Telegram-канале интервью модели Маши Малиновской.

По словам Дубцовой, Малиновская обвинила ее в том, что она не поздоровалась с ней в самолете. Артистка призналась, что «охренела» от этого высказывания. Она объяснила, что изначально не заметила модель, так как не имеет привычки разглядывать других пассажиров, но позже она поздоровалась. Артистка также не поняла, почему Малиновская сама ее не окликнула.

«Почему же Маша в своем интервью не сказала о том, что, когда я ее наконец-то увидела, я обрадовалась, поздоровалась и извинилась, что не узнала. Как можно так врать с вылупленными честно глазами и, главное, зачем? Большой вопрос! Это она зачем так сказала? У меня нет привычки не здороваться со знакомыми. Я охренела от Маши больше, чем Маша от меня…» — заявила артистка.

В конце поста Дубцова снова поздоровалась с Малиновской «на всякий случай».

В феврале Прохор Шаляпин назвал свою экс-подругу Ирину Дубцову «сбитым летчиком». Он выразил мнение, что артистка поет «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды. В марте Дубцова призналась, что не обижена на Шаляпина.

Ранее Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж.