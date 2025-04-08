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Украине не хватает рыболовных сетей для защиты от дронов, их просят у Европы

Inews: украинские НКО ищут в Европе рыболовные сети для защиты от дронов
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Украинские военные столкнулись с нехваткой рыболовных сетей, которые используются для защиты от беспилотников. Некоммерческие организации (НКО) страны просят их у Европы, пишет британская газета Inews.co.uk.

«Примерно 200 грузовиков с лета прошлого года транспортировали до 4 тысяч тонн сетей на линию фронта из ряда стран, в том числе Нидерландов, Дании, Польши, Бельгии и Франции», — говорится в публикации.

Украинский военный Дмитрий рассказал, что действующие на Украине фонды ищут сети по всей Европе и за ее пределами. В некоторых странах они начали заканчиваться из-за их востребованности на фронте.

До этого в Минобороны РФ сообщили о создании российскими инженерами системы сеточных тоннелей для защиты от вражеских беспилотников в зоне СВО. Эти конструкции из металлической и рыболовной сетки устанавливаются вдоль стратегически важных маршрутов. Сети натягивают между столбами и создают барьер для дронов, защищая технику и жизни бойцов ВС РФ. Как отметили в ведомстве, самым сложным при установке таких сетей является защита инженеров от дронов противника.

Ранее россиянам предложили сдать рыболовные сети на нужды СВО.

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