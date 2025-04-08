Le Figaro: нигериец получил 6 месяцев тюрьмы за то, что кидался деньгами на свадьбе

В Нигерии посадили в тюрьму жениха, разбрасывавшего деньги на свадьбе, пишет Le Figaro.

В Нигерии суд приговорил Абдуллаха Мусу Хусейника к шести месяцам тюремного заключения за нарушение закона о защите национальной валюты. По данным следствия, мужчина разбрасывал денежные купюры перед гостями на своей свадьбе.

Этот случай стал уже третьим за последние месяцы, когда граждане Нигерии попадают под суд за так называемое «распыление денег» — традиционную практику, запрещенную в стране с 2007 года. По данным Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, во время празднования своей свадьбы Хусейни разбросал около 100 банкнот номиналом 1000 найр, что в общей сложности составляет примерно €59.

Судья федерального суда в Кано признал действия художника умышленным унижением национальной валюты. Несмотря на относительно небольшую сумму, суд вынес максимальное наказание, предусмотренное законом.

Традиция осыпания деньгами танцующих гостей долгое время была неотъемлемой частью нигерийских свадеб и других торжеств. Однако власти запретили эту практику, посчитав её оскорбительной для национальной валюты.

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