Разин о своем проигрыше в суде за права на песни Шатунова: «Не суд, а издевательство»

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин возмутился, что три судьи Краснодарского краевого суда отклонили все его ходатайства на суде за права на песни Юрия Шатунова. Его слова передает mk.ru.

21 ноября стало известно, что семья Шатунова выиграла суд против продюсера Андрея Разина. Речь шла о признании исключительных прав на 23 композиции — среди которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень» и другие.

«Это был не суд, а издевательство над судебной системой РФ. Это решение будет обжаловано в ближайшие дни в кассационной инстанции», — заявил Разин.

Продюсер добавил, что уже обратился в краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей из-за случившегося на заседании.

В течение нескольких лет с Разиным боролся в суде и сам Юрий Шатунов, пока 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе не вынес решение в пользу артиста. Тогда же суд назвал поддельными документы, которые Разин предоставил в качестве доказательств прав на песни группы.

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