Данилу Поперечного оштрафовали за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Штраф Поперечный получил за посты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), «направленные на формирование негативного отношения к российской армии».

Уехавший из России Поперечный на суд не явился. Адвокат юмориста на суде заявила, что по делу истек срок давности, а его публикацию о ВС РФ не могли видеть россияне, поскольку Instagram заблокирован в России.

Минюст признал Поперечного иноагентом в июне, утверждая, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей. Он безуспешно пытался обжаловать свой статус.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

Ранее Поперечный не признал вину по статье о дискредитации ВС РФ.