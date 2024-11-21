Экс-продюсер «Ласкового мая» проиграл суд за правах на песни Шатунова

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев заявил, что родственники артиста выиграли суд против продюсера Андрея Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». Слова защитника передает aif.ru.

«Суд отказал в апелляционных жалобах Андрею Разину и Валентине Кузнецовой», — пояснил адвокат.

Решение вынес Краснодарский краевой суд, отметило издание.

В августе Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Речь шла о 23 композициях исполнителя, среди которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень» и другие.

Также с вдовой Шатунова Светланой судилась 92-летняя Валентина Кузнецова — мать автора песен «Ласкового мая» Сергея Кузнецова, которого не стало в 2022 году.

В течение нескольких лет с Андреем Разиным боролся в суде и сам Шатунов, пока 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе не вынес решение в пользу артиста. Тогда же суд назвал поддельными документы, которые Разин предоставил в качестве доказательств прав на песни группы.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у актера из «Глухаря» 5,8 млн рублей с третьей попытки.