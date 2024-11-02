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Канье Уэст снял фильм о себе за $1 млрд

Variety: Канье Уэст снял документальный фильм о своей жизни с бюджетом $1 млрд

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Ashley Landis/AP

Рэпер Канье Уэст снял документальный фильм о собственной жизни In Whose Name? («Во имя кого?»). Об этом сообщает издание Variety.

Cъемки продолжались шесть лет. В фильме будут показаны ранее не публиковавшиеся архивные кадры из жизни музыканта. Проморолик In Whose Name? планируют выпустить 7 ноября.

Журналисты пишут, что вместе с Канье над созданием фильма работал 18-летний режиссер Николас Баллестерос.

По информации Variety, бюджет фильма составил $1 млрд. В синопсисе отмечается, что картина расскажет о том, как «Канье стал самым богатым чернокожим человеком в американской истории».

Сейчас документальный фильм находится на стадии постпродакшена, говорится в публикации.

В конце сентября Уэст объявил на своем концерте в Китае о выпуске нового альбома «Bully», а также представил песню «Beauty and the Beast» из него. Variety тогда обращало внимание, что к любым анонсам Уэста нужно относиться со скепсисом, потому что, например, в этом году рэпер переносил выход двух альбомов «Vultures».

Ранее бренд Adidas достиг соглашения с Канье Уэстом после скандала.

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