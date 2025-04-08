Политолог рассказал, что мешало перезагрузке российско-американских отношений

Ключевой проблемой перезагрузки российско-американских отношений во время президентства Дмитрия Медведева было недоверие между странами. Такое мнение высказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский в беседе «Лентой.ру».

По его словам, Вашингтон думал, что Москва планирует сближение с западными странами, но предполагал, что это произойдет с одновременным отказом от собственных интересов на постсоветском пространстве.

При этом российское руководство, считает политолог, наоборот, не допускало подобного сценария и рассчитывало, что перезагрузка является тактическим маневром США, который направлен на ослабление влияния Москвы в регионе, добавил Дубравский.

6 апреля спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон выразил обеспокоенность продолжающимся противодействием диалогу между Россией и США со стороны влиятельных кругов в американском правительстве.

По его словам, в американском правительстве до сих пор много врагов РФ.

Ранее Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России.