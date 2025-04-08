Врач сравнила вейп с небулайзером для лечения легких

Вейп работает как ингалятор, доставляя токсичные вещества в самые глубокие отделы легких, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пульмонологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Наталья Мещерякова.

«Мы придумали небулайзеры для доставки лекарств в самые глубокие отделы легких. В вейпах примерно тот же принцип, только вместо лекарств — токсичные вещества. У некоторых людей это приводит к тяжелым поражениям, как было в США в 2019 году: тогда выяснилось, что резкий всплеск случаев странной «пневмонии» у молодых людей напрямую связан с использованием вейпов. Высокая температура, одышка, озноб, проблемы с желудком — оказалось, что это так называемая «попкорновая болезнь» или EVALI. Диагноз ставится не просто: на томографии видим двустороннее поражение, похожее на интерстициальную пневмонию, а симптомы могут маскироваться подо что угодно. При этом часть пациентов погибла, а другие остались инвалидами с хронической дыхательной недостаточностью», — добавила врач.

Кроме того, по словам специалиста, в паре от вейпа может содержаться большая доза вредных веществ, чем в дыме от сигарет.

«Сигареты сжигают табак — образуется дым, который, конечно, вреден. А вейпы вместо дыма дают пар, и это звучит красиво — «просто дышим паром». Но в этом паре может быть куда более высокая доза никотина и куча добавок: глицерин, масла, витамин E, ароматизаторы. Все это в итоге оседает в самых мелких отделах легких и может вызвать серьезное воспаление и даже фиброз (заболевание, при котором функциональная ткань легких замещается соединительной. В результате в легких возникают рубцы. Поврежденные участки органа больше не могут выполнять свою задачу и участвовать в газообмене)», – заметила доктор.

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