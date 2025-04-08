Эксперт рассказал, перспективно ли сейчас становиться блогером в России

В эпоху цифровизации люди ищут не просто информацию, а человеческий фильтр, голос, которому можно доверять. Поэтому блогинг в России, как явление, будет развиваться и расти. Платформы, форматы и алгоритмы будут меняться, но сохранится ключевой смысл — это влияние человека на человека, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Киреев, руководитель направления по работе с блогерами в агентстве digital-маркетинга RTA.

«Сегодня в России безусловный фаворит — это видеоформат, самый эмоциональный и вовлекающий канал, поскольку визуальный сторителлинг позволяет буквально «жить» вместе с блогером. Тем не менее текст останется рабочим инструментом, особенно в нишевом экспертном контенте, Telegram-каналах, обзорах. Аудиоподкасты будут хорошо работать в бизнесе, образовании и лайфстайл», — объяснил он.

Блогинг будет становиться все более популярным еще и по той причине, что доля ТВ в медиапотреблении будет неуклонно снижаться. Молодая аудитория, которая уже выросла на YouTube, Telegram и TikTok, через 3–5 лет станет основной потребляющей группой в России. Это поколение Z и молодые миллениалы, для которых ключевая ценность — это контакт, подлинность и формат «свой среди своих».

«Виден и другой важный тренд блогинга в России: усталость от «успешного успеха». Больше не работают универсальные сценарии идеальной жизни. Аудитория ищет настоящих, «своих» людей с честной позицией и личным взглядом. Именно поэтому тренд смещается в сторону нишевых авторов и микроблогеров, у которых аудитория меньше, но связь крепче и доверие выше. Блогинг сегодня — не просто хобби. Это медиасфера со своими законами, метриками и правилами. Особенно в контексте новых требований — например, закона №303-ФЗ, который требует передачи данных в Роскомнадзор от каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков», — добавил эксперт.

Ближайшие годы в России будут сильнее всего востребованы нишевые, локальные и авторитетные голоса. Такие блогеры станут драйверами инфлюенс-маркетинга нового поколения.

Сегодня бренды смотрят не только на тематику блога, но и на то, насколько автор попадает в их целевую аудиторию и может органично встроить продукт в свою повестку. Но есть и устойчивые востребованные ниши, спрос на которые у рекламодателей выражен сильнее всего.

«Экспертный и полезный контент (финансы, здоровье, образование, психология, карьера, технологии). Здесь аудитория ищет конкретную пользу, и именно такие форматы формируют глубокое доверие. Это идеальная среда для брендов, которым важна экспертность, авторитет и долгий контакт. Второе — лайфстайл, особенно в связке с личной историей и самоиронией. Аудитория устала от глянца, и бренды это видят: они охотно заходят туда, где есть близость и релевантность. Третье — развлекательный контент. Он востребован у брендов с широкой аудиторией. Особенно хорошо работает в форматах коротких видео и интеграциях с юмором. Четвертое — рекомендательный контент и обзоры. Формат, в котором блогеры честно тестируют продукты», — рассказал специалист.

Если блогер четко понимает свою аудиторию, работает на вовлечение и регулярно создает контент, то первые рекламные предложения могут появиться уже через 3–6 месяцев после старта. Бренды сейчас смотрят не на количество подписчиков, а на метрики глубины — вовлеченность, тон общения, позиционирование. Микроблогеры с активной аудиторией часто получают предложения раньше, чем авторы с десятками тысяч подписчиков. Важно, чтобы автор был юридически грамотным: умел маркировать рекламу, платил налог с дохода (например, 3% в рамках самозанятости) и не нарушал требования законодательства о рекламе и персональных данных. Все это уже часть профессиональной этики блогера. Рекламодатели сегодня смотрят на блогеров как на долгосрочных партнеров.

«Telegram — одна из ключевых площадок для блогеров и брендов. Он давно вышел за рамки простого мессенджера и стал полноценной медийной платформой, где автор может вести канал, строить лояльное комьюнити и получать моментальную обратную связь. Его главный плюс — ощущение «личного пространства» и близости. В условиях информационного перегруза аудитория ценит камерность. Контакт между автором и подписчиком живым и искренним. Telegram активно инвестирует в развитие видеоформата. Уже сейчас можно загружать ролики и устраивать трансляции. Платформа становится полноценным хабом не только текстового, но и видеоконтента, что особенно актуального в контексте ухода иностранных видеоплатформ», — резюмировал он.

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