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Трамп назвал дату своего планового медосмотра

Трамп 11 апреля пройдет плановое медицинское обследование
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 апреля пройдет регулярный медицинский осмотр. Об этом, ссылаясь на заявление Трампа в социальной сети Truth Social, сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, он пройдет давно запланированный осмотр в расположенном в пригороде Вашингтона военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Трамп подчеркнул, что замечательно себя чувствует, но тем не менее осмотр пройти необходимо.

15 марта на военно-воздушной базе Эндрюс под Вашингтоном тележурналистка пресс-пула Белого дома случайно ткнула Трампа в лицо микрофоном на штанге. Президент США с улыбкой прокомментировал инцидент.

В связи с этим в Соединенных Штатах появилась версия о том, что на конце микрофона был закреплен острый наконечник, смазанный белковым ядом растительного происхождения рицином.

Ранее Илон Маск сообщил о плохом самочувствии.

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