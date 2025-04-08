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Раненый в живот боец РФ чудом выжил в плену под Львовом

RT: раненый боец РФ восемь месяцев провел в плену ВСУ, выжив только чудом
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский боец из Дагестана Наджаф рассказал о восьмимесячном плену в районе Львова. Получив тяжелое ранение в живот во время боев в ДНР, он чудом остался в живых, пишет RT.

Наджаф рассказал, как три дня в одиночку держал оборону, после чего потерял сознание от полученных ран. Очнувшись, он понял, что оказался в руках противника. Медицинская помощь, оказанная ему во Львове, ограничилась извлечением осколков. По его мнению, такое лечение было связано с его отказом от сотрудничества с СБУ. Также он стал свидетелем того, как из-за некачественного медицинского обслуживания у другого пленного развилась гангрена, приведшая к ампутации ноги.

Наджаф подчеркнул, что украинские военные создавали невыносимые условия для пленных: держали их в холодных помещениях в легкой одежде и в антисанитарных условиях.

В марте текущего года российский военнослужащий был освобожден в результате обмена пленными и в настоящее время проходит лечение в одном из московских госпиталей.

В конце марта сообщалось, что российский танкист смог обхитрить бойца Вооруженных сил Украины, который взял его в плен — в результате в плену оказался сам незадачливый украинец.

Ранее украинский пленный назвал бардаком ситуацию в ВСУ.

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