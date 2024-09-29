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Канье Уэст анонсировал новый альбом

Рэпер Канье Уэст сообщил о выпуске нового альбома «Bully» на концерте в Китае

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Global Look Press

Рэпер Канье Уэст объявил на своем концерте в Китае о выпуске нового альбома «Bully», а также представил песню «Beauty and the Beast» из него. Об этом сообщает Variety.

Также на выступлении артист исполнил полную версию трека «530» со вторым куплетом, которая вошла в его предыдущий лонгплей «Vultures 2». Соавтор Уэста, музыкант Майк Дин, в свою очередь отметил, что композиция «Beauty and the Beast» создавалась для альбома рэпера Donda, который вышел еще в 2021 году.

Variety подчеркивает, что к любым анонсам Уэста нужно относится со скепсисом, поскольку только в этом году Уэст откладывал выход двух альбомов «Vultures». Первый вышел спустя несколько месяцев от изначально запланированной даты, а второй должен был появится 8 марта, но по итогу вышел 3 августа.

В конце августа сообщалось, что концерт Канье Уэста в Москве пришлось отложить на неопределенное время. Организаторы заявили Telegram-каналу Baza, что обговорили детали выступления с музыкантом — оставалось утвердить площадку и подписать договор, но рэпер не ответил.

Ранее певица Леди Гага объявила о выпуске альбома — компаньона «Harlequin» к «Джокеру 2».

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