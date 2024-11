Рок-группа The Cure выпустила новый альбом впервые за 16 лет

Рок-группа The Cure, образованная в Великобритании в 1978 году, выпустила первый за 16 лет альбом — «Songs of a Lost World». Об этом пишет газета The Washington Post.

«Произведение готического величия, которое вглядывается в экзистенциальную пустоту и размышляет о конце не только группы, но и всего», — охарактеризовало издание новую пластинку.

По мнению газеты, лирическая направленность и барочное песенное мастерство делают «Songs of a Lost World» лучшим альбомом группы со времен ее шедевра 1989 года «Disintegration». Автором песен выступил 65-летний лидер Роберт Смит.

«Фронтмену Роберту Смиту требуется почти три минуты, чтобы задать тон альбому первой строкой: «Это конец каждой песни, которую мы поем», — отмечает The Washington Post.

В 2019 году в Нью-Йорке музыкантов группы The Cure включили в Зал славы рок-н-ролла.

Издание People в начале сентября писало о том, что клавишник группы The Cure Роджеру О'Доннеллу диагностировали «очень редкую и агрессивную форму лимфомы». По словам музыканта, он игнорировал симптомы болезни несколько месяцев. Когда О'Доннелл решился пойти к врачу, то результаты биопсии оказались «ужасающими». Музыкант призвал всех обращаться за помощью к врачам при первых же симптомах.

Ранее сообщалось, что солист The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II десять лет назад.