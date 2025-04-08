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Энберт: было здорово увидеть в «Титанах» Морозова, с которым мы вместе были на Играх

Фигурист Энберт заявил, что был рад видеть Владимира Морозова на шоу «Титаны»
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ТНТ

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», как ему помогла встреча с другим фигуристом Владимиром Морозовым на спортивном шоу «Титаны».

«Было здорово увидеть на арене знакомого человека — и не просто фигуриста, а Вову, с которым мы вместе выступали в олимпийской команде и завоевали медали на Олимпийских играх. Это было действительно замечательно, и я очень рад, что мы оказались там вместе.

Хотя не могу сказать, что мы как-то особенно поддерживали друг друга, потому что поддержка в данном случае, скажем так, не была главной. Скорее, мы больше обсуждали различные испытания и размышляли о том, как пройти их более эффективно», — сказал Энберт.

Морозов и Энберт выступали за сборную России на Играх в Пхенчхане — 2018 и завоевали серебро в командном турнире по фигурному катанию. Кроме того, Морозов в паре с Евгенией Тарасовой занял второе место в личном турнире на Олимпиаде в Пекине — 2022.

Энберт и Морозов дошли до шестого выпуска шоу «Титаны».

В рамках проекта 111 сильнейших атлетов России, отобранных искусственным интеллектом из различных видов спорта, борются за титул лучшего и денежный приз в размере 10 млн рублей. Количество участников сокращается с каждым выпуском.

Ранее Энберт назвал Сашу Стоуна настоящим спортсменом.

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