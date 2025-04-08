Госдума единогласно одобрила новое ужесточение законодательства об иноагентах

Володин: Госдума «расставила все точки над и» по вопросу об иноагентах

Госдума единогласно приняла пакет из четырех законопроектов о контроле за деятельностью иноагентов. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Правительство должно было внести [такие предложения] давно, [чтобы] защитить безопасность и сделать все, чтобы у нас эти иностранные агенты не могли действия свои враждебные предпринимать. И чтобы не было основы для того, чтобы они тут у нас появлялись», — цитирует заявление депутата перед депутатами ТАСС.

Володин отметил, что Госдума последовательно принимает меры, направленные на борьбу с иностранным вмешательством, с 2012 года, и теперь «все точки над и расставили».

«У нас здесь нет каких-то партийных разногласий. Поэтому хотелось бы, чтобы и дальше мы такие решения принимали консолидированно», — подчеркнул он.

8 апреля Госдума запретила иноагентам заниматься просвещением и образованием в России. Также депутаты Госдумы приняли законопроект о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если эти решения направлены против безопасности страны.

Ранее Володин назвал Россию самой открытой страной в мире.