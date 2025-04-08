Сийярто объяснил, почему Венгрия добивалась освобождения россиян от санкций

Власти Венгрии руководствовались рациональными и юридическими соображениями, добиваясь освобождения ряда российских граждан от санкций Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, некоторые санкции ЕС в отношении россиян были безосновательными с юридической точки зрения и Венгрия отказалась поддерживать подобные решения.

«Эти санкции ставят под сомнение серьезность самого Евросоюза. Если вы вводите санкции против кого-либо без всяких на то причин, просто потому что вам так захотелось, то это подрывает вашу репутацию как серьезного партнера», — заявил министр.

Сийярто добавил, что санкционная политика ЕС против России провалилась. Он отметил, что ограничения российской стороны нанесли большой ущерб экономике Европы.

До этого венгерский министр иностранных дел заявил, что страна добивается исключения из санкционного списка Европейского союза российских предпринимателей Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана. По его словам, Будапешт инициировал исключение из санкционного списка девяти человек.

Глава МИД отметил, что удалось добиться исключения из списка санкций трех человек, в том числе министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Ранее совет ЕС продлил персональные санкции против России.