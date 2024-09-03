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Музыкант The Cure раскрыл страшный диагноз: «Очень редкая и агрессивная форма»

Клавишник The Cure О'Доннелл заявил, что борется с редкой формой лимфомы

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Анна Воронцова/«Газета.Ru»

Клавишник группы The Cure Роджер О'Доннелл сообщил, что ему диагностировали «очень редкую и агрессивную форму лимфомы». Его слова передает издание People.

По словам музыканта, он игнорировал симптомы болезни несколько месяцев. Когда О'Доннелл решился пойти к врачу, то результаты биопсии оказались «ужасающими».

Сейчас, рассказал клавишник, он лечится уже на протяжении 11 месяцев. Ему помогают новейшие разработки в области иммунотерапии и некоторые препараты, которые изобрели еще 100 лет назад.

«Безумный киллер с топором постучал в дверь, а мы не ответили», — пошутил О'Доннелл.

Также музыкант призвал всех обращаться за помощью к врачам при первых же симптомах. Он уточнил, что «рак возможно победить», если диагноз поставлен на ранней стадии.

26 августа онкобольную Кейт Миддлтон засняли на публике с мужем. Королевская семья посетила воскресную службу.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Ранее стало известно, что певица Наталия Гулькина попала в больницу.

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