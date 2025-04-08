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Обновленный хетчбэк BYD Seagull получил опцию «Глаз Бога»

В Китае начались продажи новых хетчбэков BYD Seagull с автопилотом «Глаз Бога»
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В Китае у местных дилеров появился обновленный электрический хетчбэк BYD Seagull 2025 модельного года, сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что у автомобиля появилась фирменная интеллектуальная система помощи при вождении God's Eye («Глаз Бога»). Она включает в себя 12 камер, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Система может обеспечить полностью автономный пробег на скорости до 130 км/ч без участия водителя.

Автомобиль обзавёлся новыми бамперами, а на его пятой двери красуется более фактурный спойлер. внутри появилось новое рулевое колесо и обновлённая передняя консоль. Вместо 7-дюймовой цифровой панели приборов теперь будет экран с диагональю 8,8 дюйма. Мощность электромотора составляет 75 л.с.

Цена обновленного BYD Seagull составляет 69,8 тыс. юаней (810 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что в Китае выпустили самый дешевый гибридный минивэн.

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